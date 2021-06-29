Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан поділилася новими подробицями про свою участь у шоу

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла про стосунки з Михайлом Заливако, а також про те, чому не змінила прізвище після розлучення з колишнім главою офісу президента Андрієм Богданом.

За словами дівчини, після розриву з колишнім чоловіком, вони не спілкуються зовсім, так що він ніяк не відреагував на її участь в "Холостяку". "Ніякої реакції не було, тому що ми з колишнім чоловіком ніяк відносини не підтримуємо. Я взагалі зі своїми колишніми, там хлопцями, точно також ні з ким не спілкуюся, тому що не бачу сенсу. Якщо ми прийняли рішення розлучитися, то навіщо спілкуватися?",- зазначила Ганна.

Також дівчина поділилася, що не стала міняти прізвище після розлучення з Андрієм Богданом на своє дівоче, так як це тягне за собою зміну документів. Однак, зазначила, що якщо буде знову виходити заміж, то візьме прізвище чоловіка.

Популярні новини зараз

Кіркоров після скандалу з "чорним списком" осоромився на публіці: "А батька хворого-то навіщо..."

Відомий співак став жертвою ковіда, медики боролися до останнього: "Перестало витримувати..."

Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці: кадри з прогулянки

Переможець "Голосу країни" Лазановський вразив кадрами після дня народження: "Щось неймовірне"

Полякова в червоному купальнику показала свої "збільшені" принади: з'явилося відео в басейні
Показати ще

Крім того, Богдан розповіла, вони з Михайлом Заливако практично відразу після зйомок проекту почали жити разом, але деякий час їм довелося ховатися і не з'являтися разом на публіці.

Нагадаємо, Обраниця "Холостяка" Заливако після повернення в Україну засвітила кільце на безіменному пальці: "Мур-мяу".

Також ми писали, що Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан викликала переполох жаркими кадрами з відпустки: "Міша, ось це потрапив!".