Переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан поділилася новими подробицями про свою участь у шоу

Як повідомляє Politeka.net, в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" переможниця шоу "Холостяк" Анна Богдан розповіла про стосунки з Михайлом Заливако, а також про те, чому не змінила прізвище після розлучення з колишнім главою офісу президента Андрієм Богданом.

За словами дівчини, після розриву з колишнім чоловіком, вони не спілкуються зовсім, так що він ніяк не відреагував на її участь в "Холостяку". "Ніякої реакції не було, тому що ми з колишнім чоловіком ніяк відносини не підтримуємо. Я взагалі зі своїми колишніми, там хлопцями, точно також ні з ким не спілкуюся, тому що не бачу сенсу. Якщо ми прийняли рішення розлучитися, то навіщо спілкуватися?",- зазначила Ганна.

Також дівчина поділилася, що не стала міняти прізвище після розлучення з Андрієм Богданом на своє дівоче, так як це тягне за собою зміну документів. Однак, зазначила, що якщо буде знову виходити заміж, то візьме прізвище чоловіка.

Крім того, Богдан розповіла, вони з Михайлом Заливако практично відразу після зйомок проекту почали жити разом, але деякий час їм довелося ховатися і не з'являтися разом на публіці.

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