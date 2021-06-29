Співачка Таюне з'явилася на фото зі зброєю в руках, здивувавши фанатів

Як повідомляє Politeka.net, співачка Таїсія Сватко, яка виступає під сценічним псевдонімом Таюне, відома в Мережі, як "таємна дружина" Олега Винника, а ще вона є його бек-вокалісткою. У дівчини свій фан-клуб в соцмережі, який стежить за її життям і веде сторінки в соцмережі Instagram.

Так, нещодавно на одній з фан-сторінок опублікували відео, в якому зібрали найяскравіші фотографії Таюне. На деяких кадрах співачку можна побачити зі зброєю в руках і в спеціальних навушниках. Схоже зірка захоплюється стрільбою і побувала на стрільбищі.

Також серед фотографій на відео є чарівний чорно-білий знімок, на якому Таїсія позує в стильному образі. На ній короткі шкіряні шорти, під яким видно колготки, і темна блузка, поверх якої вона накинула чорну шкіряну куртку. Волосся співачки акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж.

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