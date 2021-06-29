Відома українська актриса Ксенія Мішина зробила незвичайний подарунок своєму коханому Олександру Еллерту

Як повідомляє Politeka.net, актриса вирішила зробити на честь другої половинки татуювання. У себе в сторіс Ксенія показала, як тату-майстер робив корекцію малюнка. Сама актриса лежала на кушетці і знімала відео для Еллерта. Вона виглядала дуже задоволеною і натхненною.

"Коханий, я там оновлюю свою любов до тебе", - грайливо заявила зірка.

Пізніше Ксенія показала малюнок - маленьке червоне сердечко на нозі. Малюнок вона позначила ім'ям Еллерта.

Варто відзначити, що раніше Мішина засвітила фото з Олександром. Виявилося, що він теж зробив собі таке ж тату, тільки зеленого кольору.

Як відомо, любов Мішиної і Еллерта народилася на проекті «Холостячка», де Ксенія була головною героїнею. Хлопцеві вдалося підкорити актрису. З тих пір вони не розлучаються.

Нагадаємо, що коханий Мішиної Олександр Еллерт покрасувався в одязі, який ненавидить Мішина: "Просто чуча".

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