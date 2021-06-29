Російський стриптизер, чоловік Наташі Корольової Тарзан (Сергій Глушко) придумав несподіване застосування своєму волоссю

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, зроблене в машині. Тарзан заплутався в своєму довгому волоссі, обернувши ними обличчя. В результаті на фото було видно тільки його очі.

"Коли забув вдома маску. Всім здоров'я!",- підписав фото Тарзан.

У коментарях йому залишили масу жартів і відгуків про його незвичайний образ. Шанувальників насмішила поведінка Тарзана, вони стали придумувати йому незвичайні прізвиська. Деяким шанувальникам і зовсім здалося, що Глушко на цьому фото нагадав колишнього чоловіка Корольової Ігоря Ніколаєва.

"Бородатий Міккі Маус", "Які у тебе вушка))", "класна ідея", "А труси не дотягуються?", "Нептун", «Карабас Барабас», "Ось недоречне порівняння звичайно, але мені вуса Ніколаєва нагадало", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тарзан слідом за Наташею Корольовою пристрастився до уколів краси: "бідненький, як же йому боляче".

А ще Politeka писала, що Корольова розлютила мережу непристойною поведінкою поруч з Тарзаном: "З віком стають неадекватними...".

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