Відома українська ведуча Леся Нікітюк вразила образом у незвичайній сукні

Як пише Politeka.net, знаменитість показала новий образ на своїй сторінці в Instagram.

На новому знімку Леся постала в незвичайному вбранні, який зробив її схожою на ляльку. Так, на ній біло темно-синє оксамитове плаття з короткою пишною спідницею. Білий фігурний комір і під'юбник зробили наряд трохи суворим, а також надали йому нотку класики.

Нікітюк також злегка завила волосся знизу, доповнивши свій образ жіночною укладанням.

На фото ведуча позує біля цегляної стіни, яка виглядає досить облізлою. Вона стоїть, поклавши одну руку на бік, а інший поправляючи волосся.

Новий образ своєї колеги оцінила Регіна Тодоренко, яка зараз з сім'єю живе в Росії.

"Яка ти красива", - написала вона під фото Лесі.

Шанувальники ведучої також не змогли пройти повз цей пост.

"Сукня просто супер, хочу собі таке", "Лесі все йде, Красуня", "і плаття як з аніме", "Королева!", "Ого! Дуже і дуже", "клас, Мері Поппінс", "красуня!!! Леся!!! Так йде вам такий образ!", - пишуть люди в коментарях до посту.

Нагадаємо, Нікітюк приголомшила виглядом, натягнувши на себе дивний костюм: показове фото.

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