Відомий український музикант Сергій Бабкін після скандалу зі зрадами показав незвичайну розвагу на відпочинку і дав пораду українцям

Нещодавно прізвище Бабкіних знову опинилося у всіх на слуху після того як співак і його дружина Сніжана дали інтерв'ю Каті Осадчій, в якому Бабкін детально розповів про свої зради. Співак зізнався, що зрадив дружині з понад сотнею жінок, причому це були повії. У свою чергу, Сніжана заявила, що відтоді пробачила чоловіка.

Тепер же пара продовжує постити новий контент в Instagram, і стверджує, що їхні стосунки зараз міцніші ніж будь-коли. Як пише Politeka.net, Бабкін опублікував пост з порадою своїм передплатникам.

"Робіть те, чого раніше не робили! Робіть те, чого боїться ваш розум! Так розширюється енергія! А розширення енергії дає особисту трансформацію! По 1 дії в день! Спробуйте виходити із зони комфорту! Наприклад, ви завжди йдете на роботу, а сьогодні візьміть і пройдіть підстрибом якусь відстань. І начхати, що скажуть сторонні!",- закликав співак.

Він опублікував фото з відпочинку, на якому позує на SUP-борді, стоячи на голові в одних плавках.

Шанувальники тут же відреагували на його пост.

"Відразу видно інструктаж не провели", "а після операції на очах вже таке можна робити?", "Дуже правильні думки, Сергій! Підтримую", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Бабкіна зробила відчайдушну заяву після його одкровень про зради: "Дівчатка, а де гарантія...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна блиснула формами під час розваг з чоловіком після гучного скандалу: "Знову про зради".

Також Politeka писала, що Сергій Бабкін у Осадчої потряс новими одкровеннями про зради дружині: "Навіщо ця ганьба...".