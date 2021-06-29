Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що змогла полюбити купальники тільки після того, як стала по-справжньому задоволена своїм тілом
Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Надя розповіла, що є щасливою володаркою цілої міні-колекції купальників. При цьому зірка зізналася, що її стосунки з цим вбранням не завжди складалися легко.
"Моя пристрасть до купальників прокинулася, коли я почала більше займатися спортом, прийняла і полюбила своє тіло. Зараз у мене штук 10 - у відпустці обожнюю їх міняти!",- розповіла Дорофєєва.
На підтвердження своїх слів співачка поділилася знімком, на якому позує в купальнику. На ній плавки з чорно-білим візерунком на тонких мотузочках, а також обтягуючий топ з довгими рукавами. Співачка позує, стоячи на мальовничих скелях.
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Шанувальники Наді не змогли пройти повз цю посаду.
"Тобі так чудово личать купальники", "Богиня краси", "твоє тіло прекрасно", "Надя, віддай фігуру!!", "З такою-то фігурою гріх купальники не носити", - пишуть люди.
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