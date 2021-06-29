Популярна українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що змогла полюбити купальники тільки після того, як стала по-справжньому задоволена своїм тілом

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Надя розповіла, що є щасливою володаркою цілої міні-колекції купальників. При цьому зірка зізналася, що її стосунки з цим вбранням не завжди складалися легко.

"Моя пристрасть до купальників прокинулася, коли я почала більше займатися спортом, прийняла і полюбила своє тіло. Зараз у мене штук 10 - у відпустці обожнюю їх міняти!",- розповіла Дорофєєва.

На підтвердження своїх слів співачка поділилася знімком, на якому позує в купальнику. На ній плавки з чорно-білим візерунком на тонких мотузочках, а також обтягуючий топ з довгими рукавами. Співачка позує, стоячи на мальовничих скелях.

Шанувальники Наді не змогли пройти повз цю посаду.

"Тобі так чудово личать купальники", "Богиня краси", "твоє тіло прекрасно", "Надя, віддай фігуру!!", "З такою-то фігурою гріх купальники не носити", - пишуть люди.

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