Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко підкорила романтичним образом у червоному на вечірній прогулянці

Красуня з Бердянська, яка встигла прославитися на весь світ завдяки ролі дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів культової франшизи, зараз живе в Європі і продовжує зніматися у великих проектах. Не забуває Куриленко і радувати своїх фанатів новими знімками в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, на цей раз актриса поділилася фотографією зі своєї вечірньої прогулянки.

Так, на фото Ольга позує, дивлячись кудись вдалину. За її спиною можна помітити види вечірнього міста. Для цього виходу актриса вибрала не надто химерний, але дуже елегантний. На ній приталене червоне плаття з глибоким декольте. При цьому, судячи з усього, актриса не стала надягати під нього ліфчик.

Волосся Куриленко залишила розпущеним, а макіяж вибрала легкі і невимушений, завдяки чому її образ вийшов жіночним і романтичним.

Шанувальники оцінили фото актриси.

"Ти вогонь", "100% красива", "Моя любов", "мені подобається твій блонд, Ольга", "дивно красива!",- пишуть люди.

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