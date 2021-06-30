Переможець вокального шоу "Голос. Діти "(2015) та "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин готується зробити важливий крок у своєму житті

Нещодавно 19-річний артист оголосив про весілля. Його обраницею стала дівчина Іванна - пара вже майже рік живе в столиці в квартирі, подарованій Роману, як переможцю"Голосу". У Мережі з'явилися чутки про вагітність дівчини, але пара, яка дала нещодавно відверте інтерв'ю, запевняє, що єдине поповнення, яке вони поки планують – це завести ще кошеня. Поки що на першому місці у них робота та розвиток.

Крім того, в Мережі не вщухають суперечки з приводу віку Іванни. Відомо, що дівчина старша за свого коханого. Публіка закидає її питаннями з приводу різниці у віці.

В своїх нових "сторіз" в Instagram наречена Сасанчина вирішила розставити всі крапки над "і", передає Politeka.net.

"У вас це найпопулярніше питання, яка ж у нас різниця у віці. У нас різниця 4 роки, я старше Рому на 4 роки, йому зараз 19-ть, а мені 23. І немає у мене ніяких комплексів, все нормально", - повідомила вона.

Також Іванна вирішила дати відсіч хейтерам, відповівши на один із "підколів".

"Що будеш робити, якщо молоду собі знайде?", - запитали в неї.

"Не знайде. А якщо так, то втрьох будемо😂", - посміялася у відповідь наречена переможця "Голосу".

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