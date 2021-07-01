Співачка Оля Полякова вирішила влаштувати гучну вечірку в своєму заміському особняку, запросивши зіркових гостей

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка-суперблондинка Оля Полякова показала в своїх Instagram-сторіс яскраві кадри з домашньої вечірки в заміському особняку, де живе з чоловіком і доньками. На захід артистка покликала зіркових гостей, серед яких співачка Даша Астаф'єва, фотограф Соня Плакидюк і телеведуча Катя Осадча.

На перших сторіс Полякова показала себе і свого "гастрольного чоловіка" - Артемія Чиркова, який також є її концертним директором. Далі артистка почала зустрічати своїх гостей, які прибували до неї на яхті.

Спочатку припливли Астаф'єва і Плакидюк. Коли вони вже підпливали до причалу Даша зробила забавний рух, як ніби розстібає гудзики сукні. На це Оля їй з берега крикнула: "Роздягайся!". Потім прибула і вагітна телеведуча Катя Осадча, яка отримала від Полякової комплімент: "Боже, яка ти красива і яскрава, моя дівчинка!".

Пізніше Оля додала в Сторіс кадр самої вечірки, виявилося, що зірки разом мільйонами українців дивилися футбольний матч Україна-Швеція. Відзначимо, що в цьому поєдинку Українська збірна здобула перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Полякова після поповнення в родині показала, як дочка возиться з новонародженими: "Подивіться, які...".

Також ми писали, що Полякова показала красуню-дочку в сукні зі сміливим декольте, українці не оцінили: "Яблуко від яблуні...".