Фанати відкопали цікаве фото Дана Балана з юною красунею і заново розповіли її історію

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Дану Балану опублікували його фото з компанії юної красуні Ірини, а також вирізки зі статті про цю подію. Виявилося, що ця дівчина стала переможницею онлайн конкурсу краси "Miss Chica Bomb", яких проходив в 2011 році на сайті знайомств. Тоді Молдавський мачо вибрав Іру серед тисяч інших учасниць і запросив її знятися у своєму кліпі.

На знімку щасливий і молодий Балан стоїть обійнявшись з Іриною, яка у нестямі від щастя, зустрівшись з кумиром. Дівчина побувала на презентації кліпу Дана, а також стала героїнею фотосесії, яку їй подарували в рамках конкурсу. Відзначимо, дівчина абсолютно не схожа на Тіну Кароль, з якою, через роки, Дану будуть приписувати романтичний зв'язок.

У підписі до публікації на фан-сторінці говориться: "Ось вона...та сама Miss Chica Bomb. Ну... і стаття додається, гортай карусель". Користувачі тут же почали обговорювати фото Балана з Ірою в коментарях: "Як мило", "Гарненька яка", "Данчик, Дуже тобі борода йде", "Дан завжди вмів вибирати! Браво, Дан!", "Красивий".

Нагадаємо, Дан Балан не стримав почуттів до красуні-блондинки, змусивши Кароль ревнувати: "Не обіймайтеся...".

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