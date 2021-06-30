Відома українська телеведуча Марічка Падалко, зірка "1+1", показала свій розкішний особняк
Як пише Politeka.net, Марічка Падалко є популярною українською телеведучою. Дівчина ще на початку двохтисячних років потрапила на 1 + 1 і за цей час стала справжньою зіркою. Красуня також активно веде соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом, радуючи фанатів.
На першому сторіс дівчина показала, як дивилася футбольний матч Україна - Швеція, в якому вітчизняна збірна змогла перемогти.
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На другому сторіс Марічка показала розкішний будинок в якому живе. Дівчина зняла його зовні, показавши розкішну новорічну ілюмінацію і прапор України.
"У чому великий сенс не знімати новорічну ілюмінацію", - написала Падалко, натякаючи на перемогу України.
На ще одному фото Марічка стояла вже в будинку. Можна побачити на тлі розкішну кімнату з каміном. Красуня стояла з очищувачем повітря, посміхаючись.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "прапор України, камін і новорічна ілюмінація"
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