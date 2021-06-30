Відома українська співачка Ані Лорак з Росії згадала про Батьківщину, поділившись радісними кадрами
Напередодні українці по всьому світу тріумфували у зв'язку з історичним виходом нашої збірної в 1/4 чемпіонату Європи з футболу. Несподівано до цієї радості вирішила приєднатися і Лорак, яка вже багато років живе в Росії і позиціонує себе як російську співачку.
Як пише Politeka.net, зірка поділилася красномовними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Так, Лорак опублікувала фрагмент вчорашнього матчу 1/8 Євро-2020, в якому Україна грала проти Швеції. На відео зображений момент одного з гола української команди.
Втім, у своєму нападі патріотизму Лорак була задоволена стриманою. Відео вона супроводила всього одним словом: "Вітаю!", додавши до напису блакитне і жовте сердечка. Варто також відзначити, що незважаючи на своє походження, ані написала привітання російською мовою.
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Додамо, що напередодні основний час матчу закінчився нічиєю. При цьому збірна України відкрила рахунок, коли Олександр Зінченко забив на 27-й хвилині матчу. Однак, вже на 43-й хвилині гравець Швеції Еміль Форсберг зрівняв рахунок.
Вирішальний гол забив українець Артем Довбик на останній хвилині екстра-тайму. Тепер збірній України належить зустрітися з англійцями.
Нагадаємо, Ані Лорак показала фігуру в сукні в обтяжку.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в купальнику знайшла незвичайний спосіб віддячити шанувальникам.
Також Politeka писала, що концерт Лорак у Москві зірвали незадоволені росіяни, співачці довелося втекти.