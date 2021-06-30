Відома українська співачка Ані Лорак з Росії згадала про Батьківщину, поділившись радісними кадрами

Напередодні українці по всьому світу тріумфували у зв'язку з історичним виходом нашої збірної в 1/4 чемпіонату Європи з футболу. Несподівано до цієї радості вирішила приєднатися і Лорак, яка вже багато років живе в Росії і позиціонує себе як російську співачку.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася красномовними кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Так, Лорак опублікувала фрагмент вчорашнього матчу 1/8 Євро-2020, в якому Україна грала проти Швеції. На відео зображений момент одного з гола української команди.

Втім, у своєму нападі патріотизму Лорак була задоволена стриманою. Відео вона супроводила всього одним словом: "Вітаю!", додавши до напису блакитне і жовте сердечка. Варто також відзначити, що незважаючи на своє походження, ані написала привітання російською мовою.

Додамо, що напередодні основний час матчу закінчився нічиєю. При цьому збірна України відкрила рахунок, коли Олександр Зінченко забив на 27-й хвилині матчу. Однак, вже на 43-й хвилині гравець Швеції Еміль Форсберг зрівняв рахунок.

Вирішальний гол забив українець Артем Довбик на останній хвилині екстра-тайму. Тепер збірній України належить зустрітися з англійцями.

Нагадаємо, Ані Лорак показала фігуру в сукні в обтяжку.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в купальнику знайшла незвичайний спосіб віддячити шанувальникам.

Також Politeka писала, що концерт Лорак у Москві зірвали незадоволені росіяни, співачці довелося втекти.