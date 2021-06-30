Відома українська телеведуча Катя Осадча показала себе і розповіла про зміни

Як пише Politeka.net, Катя вже кілька років в офіційних відносинах з Юрієм Горбуновим. І ось зовсім недавно стало відомо, що красуня вагітна. Але Осадча не перестає працювати, а ще активно веде соціальні мережі, ділячись цікавим.

Цього разу Осадча позувала в напівпрозорій сукні, сидячи на стільчику біля столу. Красуня посміхалася, дивлячись прямо в камеру. Катя розповіла, що зважилася на зміни - зробити ремонт у квартирі:

"Ремонт-це процес, який має початок, але немає кінця. Хто згоден?

Я в постійному пошуку нових матеріалів і оригінальних рішень", - написала Осадча.

"Взялися за горище, чорт забирай", - написав Горбунов.

Фанати поставили майже 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Мені не зовсім подобається подібний стиль. Я більше люблю чорно-білі тони", "що у вас за плаття таке красиве", "Кращий ремонт за допомогою дизайнера інтер'єру".



У сторіс Катя вже стояла, показуючи свою фігурку. Зірка розповіла, що ремонт - це улюблена справа:





"Ті, хто мене знають, знають, що я часто займаюся ремонтами і дуже люблю це"

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