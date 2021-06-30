Відома українська ведуча Леся Нікітюк у білій сукні з вирізом підкреслила свої найкращі сторони

Телеведуча після зйомок і в перервах між ними часто влаштовує забавні фотосесії, щоб привернути увагу до себе. В Instagram цього разу Леся поділилася саме такими кадрами.

У білому ніжному платті без декольте, але з вельми вражаючим вирізом на стегні телеведуча влаштувала фотосесію на вулиці поруч з білим дзеркалом. Позувала Нікітюк з найвигідніших ракурсів, як би підкреслюючи засмаглу фігуру і сам широкий виріз до самих сідниць.

Користувачі мережі відразу оцінили новий лук знаменитості, яка покрутилася перед камерою, щоб показати розкішний вигляд:

"Класні фото😍 📷...особливо остання 😂; Королева🤍; Леська, ці ноги як дві дороги🦵🏾🔥❤️; шалено красива😍❤️; Богиня😍; Друга фотка дууже крута🔥; Яка ж ви красуня.. 😍❤️; Краса вимагає жертв ... Чужих жертв 😂; Чарівна!!!; Сонечко; Лесюня ти красуня❤️».

Нагадавши, Нікітюк приголомшила виглядом, натягнувши на себе дивний костюм: показове фото.

Як повідомляла Politeka, зірка " жіночого кварталу "несподівано звернулася до Лесі Нікітюк:" Сподіваюся, ти мене пробачиш...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приголомшила кардинальним перетворенням, ведучу не впізнати:"Кошмар, Леся, сподіваюся, це перука".