Співачка Тіна Кароль показала патріотичний "прикид" свого 12-річного сина Веніаміна

Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Кароль дуже близька зі своїм сином. Вона намагається дати хлопчику найкраще, тому освіту він отримує в Британії.

Як повідомляв "24 канал", хлопчик здобуває освіту в одному з найпрестижніших навчальних закладів Лондона Repton Preparatory School. Рік навчання в такій школі коштує близько мільйона гривень. При цьому живе хлопчик в українській родині, щоб знаходитися в середовищі земляків.

У себе в Instagram Тіна нерідко публікує фото зі своїм сином. Цього разу вона поділилася знімком, на якому Веніамін постав в дуже патріотичному вигляді. Судячи з усього, хлопчик вболівав за збірну України під час її гри в 1/8 фіналу на Євро-2020. Він був одягнений у спортивний костюм, а зверху пов'язав український шарфик.

Як відомо, збірна України виграла, виборов собі місце у чвертьфіналі.

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