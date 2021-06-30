Відома співачка українського походження Наташа Корольова показала, як розважається у вільний час з сином

Зірка, яка живе в Росії з чоловіком Тарзаном і сином Архипом, поділилася в своєму Instagram новим сімейним фото. Про це пише Politeka.net.

Королева вирішила показати шанувальникам, як проводить час зі своїм 19-річним сином. Судячи з нового фото, у вільний час вони не проти відправитися на риболовлю.

Так, на знімку Архип тримає в руках вудку, а сама співачка гордо демонструє непоганий улов. Одягнена Корольова відповідно: на ній зручні штани, сорочка і вітровка, а на голову співачка пов'язала косинку.

На фото зірка виглядає щасливою, а її син зображує здивування спійманої рибою.

"Ловись рибка велика і маленька! Сьогодні відмінний клювання!",- підписала кадр Королева.

Її шанувальники тут же відреагували на цю публікацію. При цьому деякі з коментаторів розкритикували сина королевою за зайві кривляння.

"В якому магазині купили?", "Архип навіщо тобі ці кривляння у вас є вже один клоун", "то пікніки на тлі картинки, то риба дохла, навіщо?", "Заряджаєте позитивом. Самі класні кадри живі, а не постановочні", "Наталя, Ви так схудли", "Ого!! Рибачки-морячки, приємного!", "У Наташі вся сім'я складається з кривляк, неприємно на них дивитися, в синочку нічого щирого немає, але ж ще такий молодий", - пишуть люди.

Нагадаємо, син Наташі Корольової і Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун".

Як повідомляла Politeka, Королева показала сина-красеня від Тарзана і моложаву 75-річну матір.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова розповіла про сімейну трагедію, показавши останнє фото.