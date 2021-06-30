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Зірка "Жіночого кварталу" і проектів "Квартал 95", українська актриса Ірина Сопонару вразила вельми пікантним фото

Як повідомляє Politeka.net, 34-річна артистка, яка прославилася завдяки серіалу «Одного разу під Полтавою», а також брала участь у різних телешоу, змусила говорити про себе.

У себе в Instagram ефектна блондинка опублікувала знімок, зроблений в спальні. Ірина була одягнена в чорні панчохи, поясок, корсет і трусики. В руках у красуні був батіг. Фотографія вийшла розмазаною, але шанувальники змогли розгледіти все.

"Жарко на вулиці, так?",- грайливо підписала фото зірка.

У коментарях Сопонару залишили багато приємних відгуків і компліментів. Деякі стали жартувати щодо образу актриси.

"Жарко стало, коли я це фото побачив", "Ух ти! Ти чудова", "Вредіна", "О тааак, дитинко, жарковато", "Яка красива жінка", "Жарко в цій сцені на фото!", "Прошу не треба, я був слухняним", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару в компанії Tayanna вразила видом в екстра-міні: "Ох, і ноги".

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару позбулася одягу, прикрившись псом:"Щасливий".

Також Politeka писала, що Сопонару вразила розміром вирізу в сукні, фото: "Ірина - ти маленьке диво".