Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася досягненнями на новій роботі

Як повідомляє Politeka.net, Андраде стала ведучою популярного шоу про подорожі "Орел і решка". Спочатку вона провела пробний випуск з Позитивом з "Время и стекло", після чого стала вести шоу з Кирилом Макашевим.

На свіжому фото Мішель покрасувалася в коротенькій сукні, "позагравав" з фотографом, який робив знімок з нижнього ракурсу.

«На даний момент разом з @orelireshka_official ми об'їхали 11 країн! А в моєму особистому багажі їх вже 20!!! Веду рахунок, цікаво, що буде в кінці року. А ще купую собі різні магнітики. Просто не виходить стримуватися, коли бачу черговий красивий!",- поділилася своїми враженнями Мішель.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Ви освіжили цю передачу! Супер", "Бомба", «мрія», «найкрасивіша співачка в Україні", "Що за анаконда?", "Супер дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде потрапила в епіцентр трагедії: "ця подія змінила...".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде вразила модельним образом в коротких шортах: "Ось же зовнішність...".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде відверто розповіла, що їй довелося пережити: "було дуже страшно...".