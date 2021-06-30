Співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася досягненнями на новій роботі
Як повідомляє Politeka.net, Андраде стала ведучою популярного шоу про подорожі "Орел і решка". Спочатку вона провела пробний випуск з Позитивом з "Время и стекло", після чого стала вести шоу з Кирилом Макашевим.
На свіжому фото Мішель покрасувалася в коротенькій сукні, "позагравав" з фотографом, який робив знімок з нижнього ракурсу.
«На даний момент разом з @orelireshka_official ми об'їхали 11 країн! А в моєму особистому багажі їх вже 20!!! Веду рахунок, цікаво, що буде в кінці року. А ще купую собі різні магнітики. Просто не виходить стримуватися, коли бачу черговий красивий!",- поділилася своїми враженнями Мішель.
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У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Ви освіжили цю передачу! Супер", "Бомба", «мрія», «найкрасивіша співачка в Україні", "Що за анаконда?", "Супер дівчина", - пишуть користувачі Мережі.
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