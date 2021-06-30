Відома українська співачка Світлана Лобода заінтригувала стильним фото у всьому чорному з гітарою

Артистка, яка вже давно живе і працює в Росії, порадувала шанувальників хорошою новиною на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Лобода повідомила, що готується до випуску нового синглу. Напередодні цієї події співачка вирішила влаштувати розіграш своєї особистої гітари. Інструмент вона показала на новому фото.

На знімку Лобода сидить вдома на стільці, перебираючи струни чорної гітари. Одягнутися співачка вирішила в тон своєму інструменту. Так, на ній облягаючі чорні легінси, водолазка і масивний кросівки з ланцюгами. Співачка виглядає дуже зосередженою, коли грає на гітарі.

"Прем'єра нового синглу! Назви дату і я подарую тобі мою гітару з автографом. На ній я придумала чималу кількість хітів", - написала Лобода.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Мені вже подобається. Дуже хочеться скоріше почути!", "мені потрібна ця гітара!! терміново!!", "Інтригуючий початок, ми чекаємо якомога швидше цю роботу", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода вперше зізналася у фобії, що почалася у неї після народження дочки.

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