Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко показала фатальний образ у напівпрозорій блузці та спідниці з незвичайним декором

Як відомо, Куриленко народилася в Бердянську. Вона досить рано почала будувати спочатку модельну, а потім і акторську кар'єру. Справжнє визнання і славу їй принесла роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів культової Бондіани. Зараз Куриленко вже давно живе в Європі і вважається успішною актрисою і моделлю.

Зірка регулярно радує шанувальників новими публікаціями в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, цього разу Куриленко вирішила підзадорити фанатів знімком у зухвалому образі.

Так, на новому фото зірка позує в чорній блузі в клітинку з напівпрозорої тканини. Крім того, на ній вузька чорна спідниця з незвичайним прикраса у вигляді вставки з просвічується сіточки.

Завдяки виразному макіяжу актриса виглядає як справжня фатальна жінка.

"Друзі, що думаєте про моє вбрання? Мені подобається!",- підписала кадр Ольга.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Ідеально", "красуня", "розкішна як завжди!", "Моя любов", "Богиня", "гарне вбрання, але чесно кажучи, на тобі будь - який одяг виглядає добре", - пишуть люди.

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