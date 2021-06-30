Зірка "Холостячки", актриса Ксенія Мішина розповіла, як їй вдається зберігати гармонійні стосунки зі своїм коханим Олександром Еллертом

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram вона опублікувала їх щасливе фото і поділилася найпотаємнішим.

«Чоловік вчить жінку бути жінкою! Жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою», - зазначила Мішина.

Вона зізналася, що їй відгукнулася фраза відомого психолога, який назвав однією з умов щасливого спільного життя повне прийняття другої половинки з усіма недоліками. При цьому, обидва в парі повинні хотіти змінюватися в кращий бік. Це, за словами актриси, один з головних принципів в їх парі.

За її словами, вони прагнуть побачити хороше один в одному, знайти спільні цінності і домовитися про те, які вони один з одним. Пара намагається говорити один з одним як мінімум 15 хвилин в день, а також проявляти ніжність. Також зірки хвалять один одного за досягнення і радяться в різних питаннях.

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