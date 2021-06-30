Українська співачка Наталія Могилевська вразила декольте на свіжому фото
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 45-річна зірка опублікувала фото в розкішній рожевій сукні. Артистка прикрасила обкладинку журналу, засліпивши своєю білосніжною посмішкою і глибоким декольте.
"Як називається шоу, в якому я очолила зоряну сотню? Як відбувається підготовка до шоу? Чи буду я продюсувати нових артистів і кому присвячена пісня "до дна"? - читайте в новому інтерв'ю для @tv.ua.group", - підписала фото зірка.
У коментарях артистці залишили масу приємних слів.
"Розкішна", «класне фото», «красуня», «Капітан», «Мега чудова», «шикарна жінка», «Колір волосся вогонь», "яка шикарна, чарівна, ці очі найкрасивіші на світі", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що нещодавно зірка схудла на чотири кілограми. У цьому їй допомогла суперечка з фітнес-тренером Анітою Луценко. Останні зайві грами співачка скидала в екстремально короткі терміни.
Нагадаємо, що Могилевська програла парі і стримала своє слово, фото лисої зірки: "що мені робити, мамочка?".
Як повідомляла Politeka, схудла Могилевська показала себе зблизька, похвалившись квітучим виглядом: "Не впізнати Наталію".
Також Politeka писала, що суперечка Могилевської з Анітою Луценко прийняла несподіваний оборот.