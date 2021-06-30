Українська співачка Наталія Могилевська вразила декольте на свіжому фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 45-річна зірка опублікувала фото в розкішній рожевій сукні. Артистка прикрасила обкладинку журналу, засліпивши своєю білосніжною посмішкою і глибоким декольте.

"Як називається шоу, в якому я очолила зоряну сотню? Як відбувається підготовка до шоу? Чи буду я продюсувати нових артистів і кому присвячена пісня "до дна"? - читайте в новому інтерв'ю для @tv.ua.group", - підписала фото зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Розкішна", «класне фото», «красуня», «Капітан», «Мега чудова», «шикарна жінка», «Колір волосся вогонь», "яка шикарна, чарівна, ці очі найкрасивіші на світі", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що нещодавно зірка схудла на чотири кілограми. У цьому їй допомогла суперечка з фітнес-тренером Анітою Луценко. Останні зайві грами співачка скидала в екстремально короткі терміни.

Нагадаємо, що Могилевська програла парі і стримала своє слово, фото лисої зірки: "що мені робити, мамочка?".

Як повідомляла Politeka, схудла Могилевська показала себе зблизька, похвалившись квітучим виглядом: "Не впізнати Наталію".

Також Politeka писала, що суперечка Могилевської з Анітою Луценко прийняла несподіваний оборот.