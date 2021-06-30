Відома російська співачка і колишня солістка ВІА Гри Альбіна Джанабаєва показала романтичний літній образ з натяком на майбутню поїздку
Як відомо, 12 квітня, зірка народила третю дитину від свого чоловіка, Валерія Меладзе. З тих пір пара постійно зайнята вихованням малюка. Батьки чесно зізнавалися, що це сильно їх вимотує. Судячи з усього, постійні домашні турботи наштовхнули Альбіну на думки про відпочинок.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Джанабаєва задумалася про подорожі. Так, артистка поділилася романтичним знімком, на якому вона позує сидячи на лавочці.
Джанабаєва одягнена в жіночне біле плаття з глибоким декольте і дрібним візерунком. У руці співачка тримає великий солом'яний капелюх. Її образ доповнюють акуратні локони. На знімку зірка мрійливо дивиться в сторону, а поруч з нею лежить велика Дорожня сумка.
"Ви кудись збираєтеся цього літа?", - підписала фото зірка.
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Її шанувальники тут же почали відповідати на пост.
"На жаль немає (ви красуня", "шикарна Альбіна", "Дача, будинок не особливо) А ви прекрасні! Як завжди! Жіночні і красиві!", "Ви перша кому я пишу-яка ви красуня", - пишуть люди.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Джанабаєва з Меладзе вийшли в світ після народження дитини: "Вау, красиві такі".
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