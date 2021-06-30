Красуня-дружина українського шоумена і ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника похвалилася стрункими ніжками

Як повідомляє Politeka.net, 31-річна Христина у себе в Instagram поділилася кадрами з прогулянки. На фото мама трьох синів козирнула відмінною фігуркою без вад. Мініатюрні шорти ідеально підкреслили достоїнства жінки. Образ доповнила проста біла футболка і сонцезахисні окуляри.

"Наше літо. Гуляли по місту, багато розмовляли і насолоджувалися нашим вихідним. Так, вихідні у нас серед тижня, а вікенди - завжди робочі)) а взагалі, Київ - такий гарний в цей час! Люди роз'їхалися, вулиці порожні - я обожнюю, коли так)", - підписала фото жінка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Так, Київ дуже красивий", "вогонь", "Богиня", "Як круто коли мама може так круто виглядати! Класний образ!", "Красуня", "Ти просто сонце", - пишуть користувачі Мережі.

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