Співачка Тіна Кароль за роки роботи телеведучої встигла виступити з різними артистами

У Тіни Кароль є ціла армія шанувальників, які постійно її підтримують, ведуть фан-групи і влаштовують зустрічі. На сторінці в Instagram, які створюють шанувальники, також часто з'являються цікаві пости.

Цього разу на одній з таких сторінок з'явилася публікація з архівним кадром, на якому молода Тіна виступила в ролі телеведучої. Причому робила це Кароль не одна, а в компанії відомого російського співака Сергія Лазарєва.

Сергія через його тісні дружні стосунки з українською співачкою Ані Лорак навіть прозвали її таємним коханцем – практично під кожним спільним фото друзів шанувальники пишуть про їхні взаємини.

Тому архівне фото Тіни і Сергія здивувало мережу, багато хто не міг згадати, коли ж артисти були разом на шоу. Як виявилося, зірки виступали на» Майданс " – танцювальному шоу, проведеному навесні 2011 року в центрі столиці України.

"Тіна і Серьожа😍; на якому заході?; Тіна і Сергій ведучі танцювального шоу" Майданс"✨; це вони в Україні?; які гарні😍; Видать дуже старе фото, Лазарєв тут молодий😍; Вау🔥 афігенні😍; як хочеться миру і спокою, щоб не був війни; очманіти, дві любові на одному фото❤» - пишуть в мережі.

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