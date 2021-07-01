Реперка Alyona Alyona поділилася новиною про своє особисте життя і показала фото з коханим

29-річна хіп-хоп-і реп-виконавиця Олена Савраненко (справжнє ім'я Alyona Alyona) зазвичай не любить говорити про свої стосунки і не розкриває особистість свого обранця. Але цього разу вона вирішила відкрити завісу, пише Politeka.net.

Alyona Alyona зізналася, що переїжджає до коханого, викликавши бурхливі обговорення в мережі. Артистка розповіла, що дуже рада новому етапу відносин, але зазначила, що є багато нюансів, які її лякають. Тому артистка вирішила поцікавитися досвідом своїх шанувальників у цьому питанні.

"Я з чоловіком з'їхалася через 2 тижні, пропозиція була через 2 місяці, весілля - 6 місяців, вже разом 9 років», - написала одна з прихильниць. "Кайф", - відреагувала на таку історію реперша.

"10 днів гуляли навіть поцілунку не було. Потім приїхала в гості і залишилася жити вже 4,5 року. Як то кажуть, своє відразу бачиш", - написала інша прихильниця.

"Щось всередині підказує таке ж», - відповіла Alyona Alyona.

У пості артистка показала незвичайний кадр: Олена тримала в руках волохаті ноги свого коханого, нафарбовані зеленим лаком.

Схоже ідею вона запозичила у Джастіна Бібера.

Нагадавши, Alyona Alyona зважилася на переїзд до хлопця і розкрила правду про їхні стосунки.

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