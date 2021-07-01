Відомий український ведучий і творець тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав, як проводить літо в Україні "на кабріолеті"

Мандрівник цього літа вирішив краще дослідити простори своєї Батьківщини. Про поїздку Комаров розповів у новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

За словами ведучого, цього літа його чекали свіжі еко-продукти, фантастичні місця і відмінна екологія. Все це він знайшов на Волині.

"Єдиний мінус - в лісі комарі і оводи. Це можна вирішити за допомогою репелента і москітної сітки на капелюсі", - уточнив Комаров.

Він також порадив усім українцям купувати чорницю саме зараз, але не в магазинах, а у людей, які самі її збирають.

Свій пост Комаров супроводив яскравими фотографіями, зробленими на узбіччі дороги. На них ведучий позував зі своїм "кабріолетом", який виявився машиною моделі "Волинянка", ЛУАЗ 969.

Також ведучий сам пішов своєю порадою і прикупив чорниці у жінки, яка продавала ягоди.

Шанувальники оцінили новий пост мандрівника.

"Діма, кращий, душевний і чудовий ведучий", "найкращий, не такий як усі! Світлий і добрий хлопець", "Дмитро, який раритет, Ваш кабрик. Адже він ще й плаває?", "Який ви Дмитро променистий! Позитивний!",- пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Комарова зі "Світ навиворіт" показала природну красу.

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