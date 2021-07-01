У них все по-особливому

Дружина ведучого популярних шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника показала, як проходить день в житті їх сім'ї

Через свою роботу Решетник часто буває зайнятий. Однак, ведучий ніколи не забуває про те, що він батько трьох синів. Його дружина Христина Решетник вирішила показати, який її чоловік турботливий з дітьми.

Як відомо, у пари троє синів - Іван, Дмитро та Олександр, який народився в листопаді минулого року. Малюк миготить в соцмережах рідше, ніж його старші брати, через що шанувальники Решетников почали задавати питання.

"Всі мене запитують, а де Саша?)) Як ви тільки удвох?))) Ні, все Ок-Сашуня завжди з нами) Багатодітні батьки навіть з однією дитиною, відчувають себе, як удвох", - написала Христина.

На опублікованих кадрах вона з чоловіком гуляють разом, немов на побаченні. При цьому з ними коляска з молодшим сином, а на деяких відео і фото Решетник дбайливо тримає малюка на руках.

Судячи з усього, ведучий дійсно приділяє своїй родині багато уваги.

Шанувальники пари тут же почали коментувати пост.

"Ох ці ноги! Любов з першого погляду", "Прекрасна сім'я. Щастя, здоров'я вам", "так, коли у тебе троє....З однією дитиною такий спокій", - пишуть люди.

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