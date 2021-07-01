Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як виглядає її молодша дочка

Як відомо, виконавиця з чоловіком виховують двох дочок: 16-річну Машу і 9-річну Алісу. І якщо старша дівчинка вже щосили розкручує себе як інста-блогера і модель, і навіть співає в імпровізованій групі, то її молодша сестра миготить на людях набагато рідше.

Судячи з усього, Полякова-старша вирішила виправити цю ситуацію. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співачка опублікувала нові фото Аліси.

Портрети зроблені крупним планом на тлі літньої зелені. На них дівчинка позує з розпущеним і не розчесаним волоссям. При цьому вона виглядає дуже фотогенічно. Знімки вийшли дуже природними і атмосферними.

"Моя", - підписала фото Полякова, додамо смайлик у вигляді сердечка.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз знімків її дочки.

"Красива дівчинка не одне серце розіб'є чоловіче", "Камера її любить! Модельний бізнес плаче по ній!", "Дуже красива дівчина) стільки вогню в очах, це просто космос", "дуже красива дівчинка, схожа на тата, а старша на Вас", "ніжна принцеса", "Мамина кішечка", "Дика русалка», - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова закотила буйну вечірку з "гастрольним чоловіком", вагітною Осадчою і Астаф'євою.

Як повідомляла Politeka, Полякова після поповнення в родині показала, як дочка возиться з новонародженими.

Також Politeka писала, що Полякова показала красуню-дочку в сукні зі сміливим декольте, українці не оцінили.