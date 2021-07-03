Співачка Настя Каменських збентежила одкровенням про особисте життя зі своїм чоловіком, продюсером Потапом

34-річна зірка і її 40-річний коханий в шлюбі всього два роки, але їх відносини почалися задовго до цього. Деякий час пара зустрічалася потайки, адже Потап тоді ще був одружений на Ірині Горовій, від якої у нього 12-річний син.

Зараз Настю з Потапом називають чи не найяскравішою парою в українському шоубізі. Вони постійно радують фанатів кадрами та історіями з життя. Зокрема, в новому інтерв'ю, яке Каменських дала блогеру і радіоведучому на "Люкс FM" славі Дьоміну, співачка розговорилася про дуже особисте, передає Politeka.net.

У неї запитали, коли вона останній раз ображалася на чоловіка. Насті знадобилося кілька секунд, щоб згадати, за що ж вона тримає образу на коханого.

"Ось як це можна витримати?,- вигукнула вона. - Скажи, ось ти залишаєш включеним скрізь в квартирі світло та всі полиці відкриваєш? А Льоша так робить кожен день!".

"Тому що він не економний", - вставив свої "п'ять копійок" Дьомін.

"Мало того, я одного разу приїхала після гастролей, заходжу, скрізь вода тече з кранів, скрізь світло включене...,- продовжила Каменських. - Я кажу: "Сонечко, навіщо ти все це зробив?" - "Мені так страшно чогось без тебе було".

Настя в кінці навіть розчулилася від витівки Потапа, так що, очевидно, що таку "образу" пара пережити зможе.

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