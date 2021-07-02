Актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару показала в соцмережі миле фото на відпочинку з подружкою

Як повідомляє Politeka.net, відома гумористка, зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу заводна блондинка поділилася в соцмережі милим фото на відпочинку з подружкою, на якому також засвітила пікантне тату.

Як видно на фотографії, Дівчата зображені посеред водойми, схоже, вони плавають на човні. Перед камерою Іра з'явилася в стильному чорному купальнику роздільного типу, який красиво підкреслив її худорляву фігуру і засвітив цікаве тату між грудьми. Волосся дівчини зібрані в недбалу зачіску, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.

У підписі до фотографії Сопонару написала: "Summer Vibes". Користувачі тут же почали активно коментувати нове фото зірки, засинаючи дівчат компліментами в коментарях: "Не можу розгледіти тату", "Красиві", "Ви прекрасні", "Просто літо! Здоровенькі були!", "Красуні", "Класні дівчатка", "Два сонечка!", "Літо у всій красі!", "Мандаринки", "Шикарне фото, дві принцеси".

Нагадавши, Сопонару з "Квартал 95" вразила видом в панчохах і корсеті на ліжку: "Жарко стало...".

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