На YouTube Тіни Кароль відбулася прем'єра кліпу на пісню "Красиво" з альбому, який несподівано оцінили в Росії
Як повідомляє Politeka.net, альбом Тіни Кароль очолив чарт ITunes Росія, а кліп "Красиво" в топах по переглядах на "Муз-ТВ".
Цим досягненням похвалилась сама Тіна Кароль у своєму Instagram.
Спочатку Тіна виклала короткий ролик, який швидко став вірусним, і за 24 години вся мережа обговорювала співачку, яка кілька років тому була категорично проти оголених зйомок. Виявилося, що відео - це своєрідний тизер до нового кліпу на пісню "Красиво", який вийшов кілька днів тому на YouTube-каналі співачки.
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Російські зірки несподівано оцінили альбом та кліп "Красиво" і піарили його в своїх сторіз. Через день він вже став найбільш завантажуваним в російському сегменті сервісу. Один з Телеграм каналів висловив надію, що Тіна не просила себе піарити зірок країни агресора.
Багато користувачів мережі з Росії писали під постом Тіни, як вони її люблять і запрошували виступити на їхній сцені: "А тепер можна і в Росію🥺 ми як ніхто чекаємо...", "Ось це нежданчик. Росія просто обожнює Тіну... сподіваюся, Тіна коли небудь приїде до нас".
В українських користувачів залишився після новини трохи неприємний осад - з одного боку вони були раді за співачку, з іншого звертали увагу на російську мову в піснях Тіни.
Нагадаємо, повністю роздягнена Тіна Кароль віддалася в обійми небезпечного красеня.
А ще Politeka писала, що Кароль в напівпрозорій сукні влаштувала сеанс спокушання, звиваючись на підлозі.
Також Politeka повідомляла, що Тіна Кароль в шкіряному вбранні полоскотала нерви чоловіків, присівши на велике ліжко.