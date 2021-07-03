Скандальну актрису Меган Маркл і принца Гаррі спіймали на брехні

Так, під час скандального інтерв'ю з американською телеведучою Опрою Вінфрі, принц Гаррі заявив, що його сім'я відрізала його фінансово і залишила без грошей.

Такі скандальні заяви принца Гаррі розгнівали членів королівської сім'ї і викликали суспільний резонанс. Ці заяви виявилися не більше, ніж чергове брехливе подружжя, пише Ракурс.

Королівська сім'я оприлюднила річні фінансові звіти. У звіті говориться, що принц Гаррі і Меган Маркл щомісяця отримували допомогу "на шляху до фінансової незалежності".

Крім того, виявилося, що принц Уельський Чарльз, колишній чоловік принцеси Діани, дав молодому подружжю чималу суму грошей відразу після того, як вони вирішили відмовитися від королівських повноважень. Цих грошей їм би вистачило на безбідне життя протягом багатьох років. Меган і Гаррі лише хотіли хайпануть на брехні.

Гаррі також розповів про труднощі королівського життя. За його словами, до зустрічі з Меган він відчував себе, як у пастці. При цьому він усвідомлює, що в такому ж становищі опинилися його батько Чарльз і старший брат Вільям. Це принаймні виявилося правдою.

Нагадаємо, що принц Гаррі може виїхати до Британії без Меган Маркл.

Як повідомляла Politeka, принца Гаррі і Меган Маркл вигнав з палацу принц Вільям.

Також Politeka писала, що Меган Маркл вперше вийшла в світ після пологів, заговоривши про чоловіка і сина.