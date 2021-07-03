Катя Осадча в пікантному вечірньому вбранні зачарувала буквально з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net, вагітна Катя Осадча часто блищить в яскравих нарядах, які їй дуже пасують. Шанувальники в один голос відзначають - вагітність ведучу дуже прикрашає! До слова, цікаве положення - не привід відмовлятися від розкішних вечірніх туалетів.

Так, Катя поділилася в Instagram ефектним фотосетом.

На Каті - ніжна кремова сукня з тканини, яка струмує вниз, і рукавчиками-воланами. Вона доповнила образ масивними сережками і додала ще один яскравий акцент – традиційний капелюшок сонячного жовтого кольору. Капелюшок був прикрашений намистинками в тон сукні і блискучими декорованими фігурками у вигляді квітів. Сукня лише злегка приховує її кругленький животик.

Осадча повідомила, що саме в такому вигляді вона постане перед шанувальниками в новому випуску програми "Світське життя".

Шанувальники засипали ведучу компліментами і не скупилися на заслужену похвалу майбутню матусю вже третього малюка. До слова, Катя не одягала на зйомку взуття на підборах, про що повідомила в одному з коментарів до фото.

"Красива Катя - вся світиться щастям", "Катя, ви прекрасні, вам пасує особливий стан", " Катя ви прекрасна. Чекаю вечора, щоб знову вас побачити", "Яка ви красива", "Ще красивіше зробила вас вагітність", - пишуть коментарі під фото.

Нагадаємо, вагітні Катя Осадча і MamaRika помірялися животиками.

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