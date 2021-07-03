Відома співачка Катя Бужинська показала в соцмережі яскраві фотографії з подорожі
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Катя Бужинська, яка зустріла свою любов і оселилася в Болгарії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами з подорожі, на яких відображена в цікавому образі на тлі приголомшливої природи.
Як видно, на нових знімках Катя з'явилася в стильному світлому костюмчику з візерунком зеленого листя, під піджаком якого у неї короткий білий топ. Волосся зірки зібрані в акуратний хвіст і прикриті симпатичною капелюшком, на її обличчі модні сонцезахисні окуляри, а у вухах розкішні дорогі прикраси.
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На деяких знімках Катя позує з дітьми, а також показала невелике відео з собою в кадрі. У підписі до публікації Бужинська написала: "Обожнюю неймовірні пейзажі". А шанувальники почали засипати артистку компліментами в коментарях: "А де така краса в Болгарії? Теж в Болгарії, цікаво подивитися", "Вау, дуже красиво", "Катруся, будь-яка краса тьмяніє, коли Ви на передньому плані", "Красуня".
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