Відома українська модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе на прогулянці по Нью-Йорку
Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра є популярною бразильською моделлю, яку запросили співпрацювати з "Victoria's Secret". За красунею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина постійно підігріває до себе інтерес.
На новому фото Жизель показала себе в коротких шортах, босоніжках і піджаку, а образ доповнила сумочкою. Дівчина в такому вигляді крокувала по одній з вулиць Нью-Йорка.
Фанати відразу почали ставити тисячі лайків і писати коментарі:
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Дружина Андрія Шевченка блиснула фігурою в бікіні, показавши фото з різницею в 15 років: "Зовсім не змінилася"
Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері"
Тіна Кароль у вбранні за майже 16 тисяч засвітила інтер'єр свого особняка: "Господи Боженьки"
Погода різко зіпсується, грозові дощі обрушаться на територію України: де знизиться температура
"Краасівая"," так красиво"," приголомшливо красиво"," карколомна мила шикарна дівчина","красивіше неможливо"," прекрасна моя любов", " любов. Мені потрібна любов, я люблю тебе. Ця красива жінка", "симпатична і повсякденна", "моя дорога любов, Ти красива", "Так красиво".
Нагадаємо, Олівейра з "Victoria's Secret" похвалилася модельними параметрами в мікро-топі і лосинах
А ще Politeka писала, що Олівейра з "Victoria's Secret" ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі
Також Politeka повідомляла, що бразильська модель Victoria's Secret у в'язаному купальнику показала всі достоїнства фігури