Відома українська модель Жизель Олівейра, зірка "Victoria's Secret", показала себе на прогулянці по Нью-Йорку

Як пише Politeka.net, Жизель Олівейра є популярною бразильською моделлю, яку запросили співпрацювати з "Victoria's Secret". За красунею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина постійно підігріває до себе інтерес.

На новому фото Жизель показала себе в коротких шортах, босоніжках і піджаку, а образ доповнила сумочкою. Дівчина в такому вигляді крокувала по одній з вулиць Нью-Йорка.

Фанати відразу почали ставити тисячі лайків і писати коментарі:

"Краасівая"," так красиво"," приголомшливо красиво"," карколомна мила шикарна дівчина","красивіше неможливо"," прекрасна моя любов", " любов. Мені потрібна любов, я люблю тебе. Ця красива жінка", "симпатична і повсякденна", "моя дорога любов, Ти красива", "Так красиво".

Нагадаємо, Олівейра з "Victoria's Secret" похвалилася модельними параметрами в мікро-топі і лосинах

А ще Politeka писала, що Олівейра з "Victoria's Secret" ледь втримала купальник під час зйомки на пляжі

Також Politeka повідомляла, що бразильська модель Victoria's Secret у в'язаному купальнику показала всі достоїнства фігури



