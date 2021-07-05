Співачка і актриса Дженніфер Лопес вирушила на романтичну прогулянку з Беном Аффлеком
Не так давно стало відомо, що Дженніфер Лопес після несподіваного розставання з Алексом Родрігесом довго не нудьгувала. Зірка вже знову почала стосунки з колишнім коханим Беном Аффлеком. Причому тепер пара не приховує своїх почуттів.
Зараз Лопес і Аффлека все частіше можна помітити на прогулянках під час романтичних побачень. Нещодавно пара прогулялася по людних вулицях, тримаючись за руки і насолоджуючись товариством один одного.
І Дженніфер, і Бен вибрали для побачення спортивні образи. Лопес же незмінно продемонструвала, в якій хорошій формі вона знаходиться.
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Відзначимо, в мережі також обговорюють, що пара вже готова знову з'їхатися і Аффлек переїде в розкішний особняк Лопес і її колишнього нареченого.
"Я не впораюся з цими фотками !!!! Я просто не можу !!!! 👏 ; Вони такі милі;😍 як Підлітки, за ручку; О Боже мій!!!!! Люблю це!!!!! Я б хотів бути там; така красуня гуляє😍; красива пара; Дівчина, ти супер Щаслива .... твоя широка посмішка сказала все. ❤ ️ 👏 » - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес показала живіт, позуючи в коротенькій кофті: "чого так добре?".
А ще Politeka писала, що Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці.
Також Politeka повідомляла, що Лопес в міні-шортах засвітилася на таємному побаченні з Беном Аффлеком: кадри закоханих.