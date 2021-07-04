Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret побалувала фанатів ефектною фігурою в купальнику
4 липня в США вважається одним з головних національних свят - в цей день американці та їхні друзі відзначають День Незалежності.
40-річна Алессандра Амбросіо - постійна учасниця показів колекцій провідних дизайнерів і всесвітньо відомих фірм, обличчя багатьох модних брендів, включаючи Christian Dior, Armani Exchange, Next, одна з «ангелів» Victoria's Secret не змогла упустити це свято і привітала всіх американців з Днем Незалежності.
Для цього супермодель вибрала вражаючий лук.
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Вона вбралася в білий злитий купальник з прапором США. А в руках тримала повітряні кулі синього, червоного і білого кольору.
На знімку Амбросіо граціозно позувала в променях сонця біля басейну свого особняка.
" З 4 липня !!!",- коротко йдеться в підписі до знімка.
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