Ведучий популярних українських шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав свій образ для недільного вечора

Як пише Politeka.net, відомий шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Раніше Решетник вже розповідав шанувальникам, що має особливу любов до добре пошитих смокінгів і класичних костюмів. У ведучого їх накопичилася ціла колекція, хоча все починалося з усього одного костюма. На новому фото шоумен показав, за що саме так любить подібні наряди.

Ведучий сфотографував себе в дзеркалі в дорогому ресторані. На знімку Решетник позує в класичному чорному костюмі, який сидить на ньому ідеально. Акуратна метелик і хустку в горошок в кишені доповнює лаконічний, але від цього не менш вражаючий образ ведучого.

"Неділя. Вечір. Гриша", - коротко, але ємко, підписав фото Решетник.

Його шанувальники не змогли пройти повз цього фото.

"Вишуканий Гриша", "красивий", "Костюм, чоловік, брутальність, "вогонь", - пишуть люди в коментарях до посту.

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