Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі до Євробачення, анонсував важливу подію у своїй кар'єрі

Як пише Politeka.net, Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він анонсував майбутній виступ на популярному фестивалі ATLAS WEEKEND. При цьому воно відбудеться в дуже важливий для співака день.

"День з якого ми почнемо нашу нову еру! 5 липня. 5 років моєї кар'єри. Щасливе число-5. День, який запам'ятає кожен з Вас! Готуйте свої камери! Ми заряджені!", - звернувся до шанувальників MELOVIN.

Цей пост він супроводив відео з нарізкою кадрів зі своїх минулих виступів. На них співак з'являвся в різних сценічних образах, кожен з яких був по-своєму незабутнім і передавав похмурий і загадковий стиль артиста.

На кадрах MELOVIN демонструє свою запальну енергетику і харизму, виступаючи перед залом.

Шанувальники співака з нетерпінням чекають його майбутнього шоу.

"Ми будемо звичайно і завтра, і післязавтра, і завжди, хочеш ти того чи ні", "Так. Тепер у мене починається маленький мандраж", "у мене мурашки по шкірі! До завтра!", "Рок-зірка", - пишуть люди.

Нагадаємо, улюбленець Данилко Melovin запалив на випускному, відео викликало фурор.

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилко MELOVIN вийшов у світ в майці-сітці і на підборах.

Також Politeka писала, що улюбленець Данилко MELOVIN опинився на підлозі біля ніг друзів.