Фітнес-тренер Марина Боржемська показала спортивне тіло і записала відеоуроки для своїх прихильниць
Як повідомляє Politeka.net, відома українська фітнес-тренер і колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська часто ділиться з шанувальниками секретами своєї краси і спортивного тіла. Так, цього разу зірок показала в соцмережі Instagram яскраве фото зі спортзалу, а також відеоуроки з вправами на плечі.
На фотографії Марина відображена під час тренування в спортзалі, вона тримає в руках інвентар і задумливо дивиться в об'єктив. Перед камерою тренер з'явилася в короткому темному топі і рожевих лосинах, це вбрання красиво підкреслив спортивне тіло жінки.
У підписі до публікації Боржемська розповіла про упередження на плечі, які допоможуть зробити цю частину тіла більш привабливою.
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"Вправи на плечі. Ви ж пам'ятаєте, що я говорила? Кожному шматочку нашого тіла потрібно приділяти увагу. Красиві плечі! Це ж так секс*! Форму плечей задає дельтоподібний м'яз, що покриває плечовий суглоб і складається з трьох головок: передньої, середньої і задньої. Виконувати вправи на плечі варто 2-3 рази на тиждень", - написала Марина і додала докладний опис вправ, які також показує на відео.
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