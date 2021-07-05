Український співак, зірка "Голосу країни" і чоловік продюсера Олени Мозгової Девід Аксельрод готується до операції

Як пише Politeka.net, про стан свого здоров'я артист розповів у себе в Instagram. Він опублікував кадри з клініки, а також фото МРТ колінної чашечки.

"Ну все я догрався. Операція неминуча", - підписав фото артист.

За словами співака, лікарі сказали йому, що операція неминуча.

"Її треба робити, якщо я хочу не те щоб займатися спортом, а взагалі хоча б ходити без наслідків. Чесно кажучи, я не дуже люблю всі ці операції і втручання, але тепер я зрозумів, наскільки я погано ставився до свого організму", - зазначив артист.

У коментарях артиста підтримали фанати і зірки.

"Поправляйся скоріше, бережи себе", "Бажаю якнайшвидшого одужання!", "Тримаю кулаки! Нехай все пройде найкращим чином", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Девід Аксельрод прославився після участі в шоу "Шанс", "Х-фактор", "Голос країни". Також співак брав участь у Нацвідборі на Євробачення і в фестивалі "Нова хвиля".

Нагадаємо, що Девід Аксельрод бореться з важкою недугою, дружина просить про підтримку: "виснажує...".

Як повідомляла Politeka, Мозгова видала, як мало не втратила коханого: "не забуду ту ніч, коли...".

Також Politeka писала, що Девід Аксельрод надіслав Мозговій з лікарні прощальне відео:"просив поцілувати Солю".