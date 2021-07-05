Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі до Євробачення, зробив несподіване зізнання про свою орієнтацію, продемонструвавши почуття прямо на сцені

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я виконавця) здійснив камінг-аут, розкривши правду про себе на всю країну. Як пише Politeka.net, цьому він присвятив новий пост на своїй сторінці в Instagram.

5 липня MELOVIN виступив на фестивалі Atlas Weekend, представивши своє шоу. Наприкінці виступу співак несподівано притягнув до себе дівчину з підтанцьовки і пристрасно її поцілував. Потім він зробив те ж саме і з хлопцем (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

У новому пості MELOVIN зізнався, що таким чином вирішив розкрити свою орієнтацію.

"Для мене не має значення колір, віра або стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу", - чесно написав співак.

Однак, ледь встигнувши зробити камінг-аут, він тут же зіткнувся з першими проблемами: його поцілунок з чоловіком вирізали з прямого ефіру.

"Мій офіційний каминаут, який відбувся зі сцени, був вирізаний з прямого ефіру М1. Моє відео досі не завантажують на YouTube. І все тому, що я показав свою сутність", - обурився MELOVIN.

Він підкреслив, що не вважає цю ситуацію нормальною. Співак навіть задумався про те, чи хоче і далі жити в Україні, якщо тут продовжать подібним чином ставитися до людей з нетрадиційною орієнтацією.

"Я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України", - емоційно написав співак.

Шанувальники тут же звернулися до нього зі словами підтримки.

"Перший український артист, який не побоявся показати справжнього себе", "ти неймовірно сильна і смілива людина, яка завжди була для мене прикладом щирості і справжнього кохання", "країна повинна пишатися людьми, які не бояться бути самими собою", " захоплююся цією людиною!!", "Мел, ти неймовірний. Я тебе обожнюю всім серцем", - пишуть люди.

Нагадаємо, улюбленець Данилка MELOVIN показав, як треба запалювати на сцені, попередивши про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, улюбленець Данилка Melovin запалив на випускному, відео викликало фурор.

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