Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"

Відома московська модель Олена Краснова, невістка Алли Пугачової, блиснула фігурою в мокрій сукні

Дружина сина Христини Орбакайте і Володимира Преснякова, Микити, вразила виходом з басейну, пише Politeka.net.

Модель володіє неймовірними зовнішніми даними, чого тільки варта струнка фігура, якою неможливо намилуватися. Зірка опублікувала у своєму Інстаграм відео, в якому спокусливо вийшла з басейну в мокрій міні-сукні в обліпку. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Тканина підкреслила всі вигини моделі, і її рельєфний прес. А глибоке декольте додало образу ще більшої пікантності.

За дві години пост зібрав понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"І все натуральне👏", " 🔥 🔥 🔥 🔥 Олена, Сочі тобі личить 😍 😍 😍", "красунечка"," Прекрасна", "

Як в тому мемі: це ПРОСТО ОХРЕНЕННО!!!🔥🔥🔥🔥🔥😘❤️", "Афродіта❤️🔥 🙌", "це офігеть як красиво!", "Красуня!👍 ❤ ️ 💋 ", "З милої дівчинки перетворення в розкішну жінку 🔥", "заміж ще раз хоче", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Микита Пресняков і Олена Краснова одружилися у 2017 році. Пара познайомилася в компанії друзів. Відносини у майбутнього подружжя зав'язалося, коли Красновій було всього 17 років.

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