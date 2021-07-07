Відома травесті-діва Монро жорстко розкритикувала Тіну Кароль за виступ з живою змією на фестивалі Atlas Weekend. Українці також засудили співачку

Виступ популярної співачки викликав неоднозначну реакцію в суспільстві. Так, напередодні Кароль вийшла на сцену фестивалю, виконавши свою пісню в напівпрозорому чорно-білому вбранні і з живим пітоном на плечах. Артистка, очевидно, хотіла надати номеру ще більшої видовищності, проте такий крок оцінили далеко не всі.

Зокрема, вчинок Кароль розкритикувала у своєму Instagram травесті-діва Монро. Про це пише Politeka.net.

"Всі пропустили повз інноваційну народну берегиню Тіну, яка навіщось виперла на сцену пітона. Живого! Ну годі вже юзати / мучити тварин там, де їм не місце!", - написала знаменитість, супроводивши свій пост знімком Кароль зі змією.

Вона також зазначила, що цей номер був явно натхненний дуже схожим виступом Брітні Спірс з пітоном в 2002 році.

"І всі прекрасно пам'ятають, звідки злизаний сюжет. Ну навіщо ж так", - додала Монро.

Варто відзначити, що в цілому шанувальники Кароль сприйняли її номер «на ура», проте деякі українці в мережі також засудили співачку.

"Тільки ось танці зі змією звичайно Пі**єц. 2021 році, коли закривають цирки і люди борються за те, щоб не знущалися над тваринами, хтось ще витягує їх на сцену", "Підтримую! Жалюгідно дивитися як використовують живих істот для ефекту. Гидота", "так, і відразу образ себе зіпсувала. Люди ж явно не в цирк і не в зоопарк купували квитки", "нічого свого придумати не змогла, все копіює Леді Гагу, Бейонсе, Брітні Спірс",- пишуть люди.

Нагадаємо, Тіну Кароль і Юлію Саніну "припечатали" за вибрані вбрання.

Як повідомляла Politeka, Кароль виїхала на сцену на мотоциклі і зашвирнула в натовп піджак, мережа кипить.

Також Politeka писала, що Кароль і Саніна з The Hardkiss показали свої почуття на публіці, фанати радіють.