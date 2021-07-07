Дружина музиканта і виконавця Сергія Бабкіна Сніжана вразила видом на концерті чоловіка
Як пише Politeka.net, в Instagram у красуні з'явилося фото, на якому вона позувала в обтягуючій сукні. Вираз обличчя Сніжани вражав - вона була непідробно здивована.
"На фото ви бачите головного фаната СБ. Такий собі, таємний учасник команди. Який в будь-який момент може дати секретний сигнал. У нас особлива Абетка БАБ'ЅА. Іноді це переростає в невеликий перформанс. Обожнюю свою роботу! Обожнюю наш колектив!",- підписала фото жінка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
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"Шикарна жінка", "Було все офігенно: концерт, настрій, атмосфера і ви!", "А виглядає, як ніби ви намагаєтеся контролювати кожен його крок. По п'ятах ходите", "Так класно, коли ви з нами в залі. Правда, іноді на вас задивляємося", "Я так кайфую від вашої родини! Надихаюся!", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна в розстебнутому халатику показала, як відпочиває у відпустці: "заздріть мовчки".
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