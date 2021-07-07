Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов відсвяткував свій день народження на роботі

Як пише Politeka.net, в Instagram-акаунті "Дизель шоу" з'явилися фото з артистом, якому 6 липня виповнився 41 рік. Своє свято комік відсвяткував на роботі. Він був одягнений в червоні бриджі і просту повсякденну футболку.

На знімку актор засвітив подарунки, які він отримав на свято. Артисту подарували набір столових приладів, повітряні кулі, а також несподіваний портрет. На картині Крутоголова зобразили з його дружиною Катериною. Судячи з фото, артист залишився задоволений подарунками.

"Працювати в цей день-хороша прикмета» - Єгор Крутоголов відсвяткував день народження", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Урааа, на картині Єгор трохи на журналіста одного чимось схожий", "як відсвяткував? Чому стрибає, а не лежить під кущем??", «Добре. У Дизель шоу вміють святкувати", - пишуть користувачі Мережі.

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