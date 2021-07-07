Українська співачка, екс-солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха вразила кадрами з російським виконавцем Валерієм Меладзе

Як пише Politeka.net, красуня записала відео на зйомках нового шоу, в якому запрошеною зіркою став Меладзе. На відео вона разом з виконавцем заспівала його пісню "Я не можу без тебе...". Разом з ними пісню співали й інші зірки. Вікторія не могла стримати емоцій, перебуваючи поруч з улюбленим артистом.

"Співають всі! Друзі, це одночасно і мій заклик до вас, і назва нового вокального шоу, в журі якого мені сьогодні належало побувати", - зазначила Вікторія.

За її словами, вона дебютувала в якості журі, а також зустрілася з Валерієм Меладзе, який дав їй кілька професійних порад. Смеюха впевнена, що така зустріч на початку її сольної кар'єри - хороший провісник.

У коментарях Віку підтримали, але знайшлося місце і критиці.

"Боже! До мурашок! Який знаковий день", "Віка-молодець. Пісня просто ллється з ваших вуст", "Дно! З ким попало готова заради хайпа", "Випадкове - не випадково. @vikanablack вітаємо з новим досвідом", "Дівчина моєї мрії, моя богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Віктотрія Смеюха в прозорій сіточці похвалилася ідеальною фігурою:"Космічна".

Як повідомляла Politeka, Віктотрія Смеюха вразила виглядом в обтягуючому костюмі:"Миттєве перевтілення".

Також Politeka писала, що Вікторія Смеюха вразила виглядом, показавши квіти замість одягу: "якщо троянда перестає рости...".